Асока Тано тренирует Сабин Врен в свежем тизере «Асоки»

На любую новую угрозу отыщется свой герой со световым мечом. Стриминговый сервис Disney+ выкатил очередной полуминутный тизер своей актуальной премьеры — приключенческого сольника «Асока» о героических похождениях знаменитой тогрутки Асоки Тано (Розарио Доусон).
Премьера мини-сериала, которым заправляет создатель титульного персонажа Дэйв Филони, состоится 23 августа.
-
- 1
- 270
- Поделиться
-
В спин-оффе «Мандалорца» также снялись Рэй Стивенсон, Наташа Лю Бордиццо, Мэpи Элизaбeт Уинcтэд, Xeйдeн Kpиcтeнceн, Эмaн Эcфaнди, Лapc Mиккeльceн, Дэвид Teннaнт и Дaйaна Ли Инocaнтo.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: