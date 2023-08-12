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Асока Тано тренирует Сабин Врен в свежем тизере «Асоки»

На любую новую угрозу отыщется свой герой со световым мечом. Стриминговый сервис Disney+ выкатил очередной полуминутный тизер своей актуальной премьеры — приключенческого сольника «Асока» о героических похождениях знаменитой тогрутки Асоки Тано (Розарио Доусон).

Премьера мини-сериала, которым заправляет создатель титульного персонажа Дэйв Филони, состоится 23 августа.

В спин-оффе «Мандалорца» также снялись Рэй Стивенсон, Наташа Лю Бордиццо, Мэpи Элизaбeт Уинcтэд, Xeйдeн Kpиcтeнceн, Эмaн Эcфaнди, Лapc Mиккeльceн, Дэвид Teннaнт и Дaйaна Ли Инocaнтo.

Теги
ВидеоАсока
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Источник фотографий: Depositphotos

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