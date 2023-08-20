Ким Кардашьян под пауком на баннере 12 сезона «Американской истории ужасов»

Творческая команда рекламщиков долгоиграющего хоррор-франчайза «Американская история ужасов» продолжает «кошмарить» зрителей плодами своих неустанных трудов. В сети обнаружился баннер 12 сезона сериала Райана Мёрфи, который нынче отдал шоураннерские бразды в чужие руки и продюсирует проект.

На баннере — героиня в исполнении Ким Кардашьян, на которую взобрался громадный паук. Но героиня такому тесному соседству совсем не противится.

Премьера своеобразной интерпретации «Ребёнка Розмари» с подзаголовком Delicate состоится на кабельном канале FX 20 сентября.