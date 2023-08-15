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Ким Кардашьян и Эмма Робертс на постерах 12 сезона «Американской истории ужасов»

Родила царица в ночь не то сына, не то дочь... Хотя дебютные постеры 12 сезона «Американской истории ужасов» совершенно ясно показывают, кого именно родила — громадного паука. Вместе с первыми персонажными плакатами, на которых изображены героини Эммы Робертс и Ким Кардашьян, подоспел и анонс даты выхода новых эпизодов — премьера состоится 20 сентября на кабельном канале FX.

Постеры сериала «Американская история ужасов» Постеры сериала «Американская история ужасов»

Свежий сезон с подзаголовком Delicate экранизирует грядущий роман Даниэль Валентайн Delicate Condition. Главная героиня — актриса по имени Анна, которая лечится от бесплодия и никак не может забеременеть. Она считает, что родить ей мешают преследующие её тёмные силы. Наконец забеременев, Анна переживает выкидыш — так ей говорят врачи. Но героиня им не верит, потому что до сих пор ощущает растущий внутри плод и подозревает, что вынашивает непростого младенца.

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ГалереяАмериканская история ужасов
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