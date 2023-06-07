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Кара Делевинь на стиле — свежие фото со съёмок 12 сезона «Американской истории ужасов»

Работа над 12 сезоном антологии ужасов Райана Мёрфи продолжается в Нью-Йорке, и любопытствующие успели запечатлеть на съёмках «Американской истории ужасов» Кару Делевинь в новом стильном одеянии. Однако этот костюм в целом мало что может сказать о её персонаже.

Также в 12 сезоне с подзаголовком Delicate снимаются Эмма Робертс и Ким Кардашьян, но их на съёмочной площадке в этот раз не заметили.

Промо-арт сериала «Американская история ужасов» Промо-арт сериала «Американская история ужасов» Промо-арт сериала «Американская история ужасов» Промо-арт сериала «Американская история ужасов»

Новая телеглава сравнивается со знаменитым ужастиком «Ребёнок Розмари», к которому авторы отыскали феминистичный подход. В центре истории — женщина, убеждённая в том, что некая жуткая потусторонняя сущность угрожает её ещё не родившемуся ребёнку.

Сценаристом и шоураннером выступает Хэлли Файффер. Мёрфи числится исполнительным продюсером новых эпизодов.

Теги
Американская история ужасов
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