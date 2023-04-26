Стильная Кара Делевинь на съёмках 12 сезона «Американской истории ужасов» (фото)

Недавно анонсированный 12 сезон бесконечной хоррор-антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов» находится в активном производстве, и появившиеся в сети фото со съёмочной площадки позволяют взглянуть на ключевых героинь новой истории в исполнении Эммы Робертс и Кары Делевинь — дамы в эксцентричном наряде. Ким Кардашьян на локации пока не замечена.

Свежая телеглава получила подзаголовок Delicate и сравнивается по духу со знаменитым ужастиком «Ребёнок Розмари», к которому авторы 12 сезона подошли с феминистичной стороны. В центре истории — женщина, убеждённая в том, что некая жуткая потусторонняя сущность угрожает её ещё не родившемуся ребёнку.

Сценаристом и шоураннером 12 сезона выступает Хэлли Файффер. Мёрфи числится исполнительным продюсером новых эпизодов, которые обещают показать уже этим летом.