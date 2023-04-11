Феминистичная версия «Ребёнка Розмари» — «Американская история ужасов» возвращается с тизером 12 сезона

Знаменитая хоррор-антология Райана Мёрфи напоминает о своём неминуемом возвращении — в сети появился тизер 12 сезона «Американской истории ужасов» с Эммой Робертс и Ким Кардашьян в главных ролях. Точной даты возвращения у проекта пока нет, но известно, что новые эпизоды начнут выходить этим летом.

Свежую телеглаву под названием Delicate сравнивают со знаменитым ужастиком «Ребёнок Розмари», к которому отыскали феминистичный подход. В центре истории — женщина, убеждённая в том, что некая жуткая потусторонняя сущность угрожает её ещё не родившемуся ребёнку. Неужто в роли злодея окажется кошмарный белый гетеросексуал?



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Единоличным сценаристом и шоураннером 12 сезона выступит Хэлли Файффер. Мёрфи оставляет за собой обязанности исполнительного продюсера антологии.