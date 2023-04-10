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166

«Звёздные войны: Бракованная партия» продлены на третий сезон

Источник: Lucasfilm

Во время громкого тематического мероприятия Star Wars Celebration Europe 2023 выяснилась судьба ещё одного актуального проекта по вселенной очень далёкой галактики. Анимационный экшен «Звёздные войны: Бракованная партия» получил официальное продление на третий сезон, который станет для него финальным.

Даты выхода у заключительных эпизодов пока нет, но есть большущее релизное окно — заключительная телеглава боевика пожалует на стриминговый сервис Disney+ в следующем году.

Фантастический экшен от продюсера Дэйва Филони рассказывает о приключениях героической команды элитных боевых клонов, чьи генетические отклонения, приобретённые в результате эксперимента, подарили им уникальные умения. Назвавшиеся «Бракованной партией» коммандос пытаются отыскать своё место в галактике после событий Войн клонов.

Теги
Звёздные войны: Бракованная партия
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