«Звёздные войны: Бракованная партия» продлены на третий сезон

Во время громкого тематического мероприятия Star Wars Celebration Europe 2023 выяснилась судьба ещё одного актуального проекта по вселенной очень далёкой галактики. Анимационный экшен «Звёздные войны: Бракованная партия» получил официальное продление на третий сезон, который станет для него финальным.

Даты выхода у заключительных эпизодов пока нет, но есть большущее релизное окно — заключительная телеглава боевика пожалует на стриминговый сервис Disney+ в следующем году.

Фантастический экшен от продюсера Дэйва Филони рассказывает о приключениях героической команды элитных боевых клонов, чьи генетические отклонения, приобретённые в результате эксперимента, подарили им уникальные умения. Назвавшиеся «Бракованной партией» коммандос пытаются отыскать своё место в галактике после событий Войн клонов.