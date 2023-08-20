Неделя сериалов на КГ — главные новости 14–20 августа

Годзилла и людишки на первых кадрах сериала «Монарх: Наследие монстров». В актёрском составе — Курт Рассел и Уайатт Расселл.

«Перси Джексон и Олимпийцы» решился на первый тизер. У бесконечно верной первоисточнику адаптации появилась дата выхода.

Асока Тано бьётся с инквизитором в первом отрывке из «Асоки». Премьера сериала — уже на следующей неделе.

Целых шесть минут «Вторжения» — открывающая сцена из второго сезона фантастики. Узнаете оттуда всё самое важное.

Олег Меньшиков и Филипп Янковский плетут интриги в тизере криминальной драмы «Прелесть». Интриги вокруг «золотого» завода.

Капитан и его команда на постерах сериала «Ван-Пис». Самое время знакомиться ближе.