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СЕРИАЛЫ
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Санса Старк стала воровкой драгоценностей — закадровые фото мини-сериала «Джоан»

В сети появились свежие фото со съёмочной площадки драмы по реальным событиям «Джоан» с Софи Тёрнер («Игра престолов») в главной роли. Активное производство стартовало в конце весны в Лондоне и продолжается, пока по ту сторону Атлантики активно бастуют. Свидетельством неустанной работы над проектом стали свежие фото со съёмок с исполнительницей титульной роли.

Промо-арт сериала «Джоан» Промо-арт сериала «Джоан» Промо-арт сериала «Джоан»

Шестисерийный мини-сериал, события которого развернутся в Лондоне 80-х, рассказывает о преступной карьере обычной домохозяйки и матери Джоан Хэннингтон — мелкой правонарушительницы, «доросшей» до воровки бриллиантов и криминального гения по прозвищу Крёстная мать.

Премьеру обещают в следующем году.

Теги
Джоан
Комментарии (1)

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Кей-поп
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