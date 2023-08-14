Санса Старк стала воровкой драгоценностей — закадровые фото мини-сериала «Джоан»

В сети появились свежие фото со съёмочной площадки драмы по реальным событиям «Джоан» с Софи Тёрнер («Игра престолов») в главной роли. Активное производство стартовало в конце весны в Лондоне и продолжается, пока по ту сторону Атлантики активно бастуют. Свидетельством неустанной работы над проектом стали свежие фото со съёмок с исполнительницей титульной роли.

Шестисерийный мини-сериал, события которого развернутся в Лондоне 80-х, рассказывает о преступной карьере обычной домохозяйки и матери Джоан Хэннингтон — мелкой правонарушительницы, «доросшей» до воровки бриллиантов и криминального гения по прозвищу Крёстная мать.

Премьеру обещают в следующем году.