Amazon отменила сериал «Периферийные устройства»

Когда-то давно боссы Amazon решили замахнуться на Уильяма нашего Гибсона и приобрели права на экранизацию его книги в виде сериала «Периферийные устройства» для стримингового сервиса Prime Video. Проект с Хлоей Грейс Морец в главной роли благополучно вышел, а в начале года даже получил продление на второй сезон. Но времена нынче смутные, все бастуют почём зря, а день простоя слишком дорого обходится. Вот Amazon и отменила сериал совсем.

Официальных причин не называют, но инсайдеры, как всегда, не скрывают, что за таким решением стоит пресловутая забастовка сценаристов и актёров. Даже если продюсеры в ближайшее время придут с ними к консенсусу, а второй сезон оперативно запустят в производство, то он всё равно выйдет не раньше 2025 года.

«Периферийные устройства» рассказывали о мире недалёкого будущего, где героиня Флинн Фишер (Хлоя Грейс Морец) подрабатывает бета-тестером новой компьютерной игры в виртуальной реальности, которая оказывается подозрительно реальной. Шоураннерами проекта выступили Лиза Джой и Джонатан Нолан: ранее они вместе трудились над «Миром Дикого запада» и фантастическим неонуаром «Воспоминания».