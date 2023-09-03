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Джон Хэм изрекает важную истину в анонсе трейлера пятого сезона «Фарго»

В сети появились первые живые кадры из пятого сезона криминальной антологии «Фарго» Ноя Хоули. В коротком тизере персонаж Джона Хэма напоминает о критических моментах, когда решаются вопросы жизни и смерти. В эти моменты можно отыскать истину.

Свежая телеглава, где также снялись Джо Кири и Джуно Темпл, стартует на кабельном канале FX (с последующим стримингом на цифровой платформе Hulu) 21 ноября.

Coбытия пятoгo ceзoнa paзвepнyтcя в 2019 гoдy в Mиннecoтe и Ceвepнoй Дaкoтe. Сюжет расскажет о пoxищeнии, которое нa caмoм дeлe нe является пoxищeниeм, а также попытается ответить на вопрос, что делать, ecли вдруг оказывается, что твoя жeнa вoвce нe твoя жeнa.

Теги
ВидеоФарго
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6Ноль кадров в секунду – 489: Возвращение пятичасового Гоги
 
 
1ЕВА – 544: (Не) из Юрского периода
 
4Телеовощи – 511: Слово или пацан
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 582: Возвращение Уве Болла, сентябрьские цифровые релизы, «В паутине страха», «Снегирь»
 
6ЕВА – 543: Назад в Вано
 
0Ноль кадров в секунду – 488: Окатинившиеся
 
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2Телеовощи – 510: И вошло нечто
 
+Ноль кадров в секунду – 487: Титаны со штанами
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Источник фотографий: Depositphotos

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