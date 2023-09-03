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«Предпоследняя инстанция» с Прилучным и Розановой ушла на съёмки третьего сезона

Источник: Okko

Зрители, которым интересны сюжетные перипетии мистической комедии «Предпоследняя инстанция», будут рады узнать, что сериал давно продлён и совсем недавно вернулся в активное производство с обновлённым кастом. Съёмки 10-серийного третьего сезона проекта с Павлом Прилучным и Ириной Розановой в главных ролях официально стартовали.

А вот и фотодоказательства:

Промо-арт сериала «Предпоследняя инстанция» Промо-арт сериала «Предпоследняя инстанция» Промо-арт сериала «Предпоследняя инстанция» Промо-арт сериала «Предпоследняя инстанция»

В продолжении истории о сотрудниках Упpaвлeния пo pacпpeдeлeнию дyш, спасающих мир от апокалипсиса, к актёрскому составу присоединились Кузьма Сапрыкин, Максим Лагашкин, Анастасия Талызина, Никита Волков и Сергей Новосад.

Третий сезон режиссирует Ольга Акатьева по сценарию Ильи Новикова и Сергея Власова. Премьерной даты у новых эпизодов нет, но заявлен телесезон 2023–2024, а значит, третий сезон может стартовать, как и два предыдущих, 1 января.

Теги
Предпоследняя инстанция
Комментарии (5)

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