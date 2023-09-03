Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 августа — 3 сентября

«Асока» уступает «Мандалорцу» и «Оби-Вану Кеноби». Это не те джедаи, которых вы смотрите.

Герои «Полового воспитания» в экстазе от своего занятия на постерах финала. Кто-то вдохновлялся постерами «Нимфоманки» Ларса фон Триера.

«Великая» закрыта после трёх сезонов. Цирк с медведями завершил свои гастроли.

«Кумир» с Лили-Роуз Депп закрыт после первого сезона. Канал HBO, видимо, не проникся драмой.

Новых «Папиных дочек» как следует представили в трейлере. Продолжение стартует в сентябре.

Ситком «Как я встретила вашего папу» закрыт после двух сезонов. Как я не встретила вашего папу.