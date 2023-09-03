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СЕРИАЛЫ
136

Неделя сериалов на КГ — главные новости 28 августа — 3 сентября

Источник: Disney+
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Комиксы
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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4Лазер-шоу «Три дебила» – 583: «Индиана Джонс 5», «Мег 2», лицензия на «Каху», никакого прогресса в забастовке
 
6Ноль кадров в секунду – 489: Возвращение пятичасового Гоги
 
 
1ЕВА – 544: (Не) из Юрского периода
 
 
4Телеовощи – 511: Слово или пацан
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 582: Возвращение Уве Болла, сентябрьские цифровые релизы, «В паутине страха», «Снегирь»
 
6ЕВА – 543: Назад в Вано
 
0Ноль кадров в секунду – 488: Окатинившиеся
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
2Телеовощи – 510: И вошло нечто
 
+Ноль кадров в секунду – 487: Титаны со штанами
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