Школьная «Игра престолов» — вышел тизер драмеди «Первый класс»

Грядёт великая и кровопролитная битва за место в элитной школе. Отечественный онлайн-кинотеатр «Иви» презентовал тизер-трейлер многосерийной комедийной драмы «Первый класс» с Аней Чиповской, Юлией Хлыниной и Мариной Васильевой. Точной даты выхода у сериала нет, но обещают скорую премьеру.

В центре сюжета — три подруги из Питера, у которых дети идут в первый класс. Ребёнка три, а вот место в лучшей школе города — всего одно. Три подруженьки пускаются во все тяжкие и не брезгуют ничем, только бы пристроить в эту школу именно своё чадо. За место в элитном учебном заведении разгорачется самая настоящая битва.