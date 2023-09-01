 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новые эпизоды «Наруто» откладываются на неопределённый срок Геймдиректор Cyberpunk 2077: Phantom Liberty раскрыл подробности дополнения Воинственный Тимоти Шаламе на новом кадре из «Дюны. Часть 2» Адская Кара Делевинь и мать пауков Эмма Робертс на свежих постерах «Американской истории ужасов» Мэл Гибсон и наглый молодняк на постерах «Отеля „Континенталь“»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
156

Кровавые кошмары о будущем — вышел трейлер отечественного триллера «Сны Алисы»

Кошмары во сне и наяву. Отечественная онлайн-платформа Premier показала тизер многосерийного мистического триллера «Сны Алисы». Точной датой выхода сериал пока не обзавёлся, но видеоролик обещает, что премьера состоится скоро. Очевидно, проект войдёт в список осенних релизов.

Главная героиня — девушка по имени Алиса, у которой сложно складываются отношения и дома, и в школе. Вдобавок героине снятся страшные сны о будущем, которого невозможно избежать. Чтобы вырваться из водоворота кошмаров, Алиса решает сбежать из родного города, но выясняется, что и из него так же нелегко сбежать, как и из своих кошмаров.

В проекте задействованы: Алина Гвасалия, Василина Юсковец, Денис Шведов, Екатерина Вилкова, Полина Гухман, Алексей Розин, Александра Ребенок, Дарья Екамасова и другие.

Теги
ВидеоСны Алисы
Комментарии

Ещё на эту тему

2Роман Курцын ищет «Пять копеек» в трейлере дорожной комедии 23Галустян и Ходченкова возглавили первобытные племена в комедии «жЫЫЫзнь» (фото) 13«Игру на выживание» ждёт третий сезон

Тоже интересно

0«Аяка» — полноценный трейлер и дата выхода оригинального аниме про бисёнэнов, сражающихся c монстрами 1Аллигатор Локи пробирается в комиксы c помощью нового ваншота от Marvel 1Майкл Фассбендер гоняет на байке — первые кадры из «Киллера» Дэвида Финчера 10He ждали? A вот новые кадры co съёмок «Бэтгёрл» c Майклом Китоном и его бэтмобилем 2Разношёрстные экзорцисты в новом трейлере фильма «Особняк c привидениями»

Далее на КГ

0
Влюблённые мертвяки на постере второго сезона комедии «Наш флаг означает смерть»
 0
«Моя способность мгновенной смерти настолько сильна, что ни у кого в этом мире нет шансов против меня» — тизер и другие подробности исекая с не ахти какой командой авторов
 1
Режиссёр «Человека-мотылька» снимет напряжённый триллер о поисках похищенной дочери
 0
«Сёстры Омуро» — анонс и тизер спин-оффа «Юруюри»
 2
Студентка убивает «Чёрным облаком» в трейлере мистического триллера
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 583: «Индиана Джонс 5», «Мег 2», лицензия на «Каху», никакого прогресса в забастовке
 0
«Пepвый cлэм-дaнк» поднялся на строчку выше в списке самых кассовых аниме в японском прокате
 0
Фрирен и её компаньоны в третьем трейлере фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»
 0
Marvel издаст металлизированную обложку для первого выпуска новой серии про Женщину-Халк
 0
КГ играет: Mega Man Battle Network, часть 4
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: Xenoblade Chronicles 3, часть 10
 
Кино Убойная парочка: Джеки Чан и Джон Сина в новом трейлере экшена «Круче некуда»
 
Журнал Rolling Stone выбрал величайшую песню в истории кей-попа
 
КиноАниме Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет в российский кинопрокат
 
Кино Хейли Этвелл недовольна тем, как в «Докторе Стрэндже 2» показали Капитана Картер
 
Кино Новые «Мстители», «Дэдпул 3» и остальные фильмы Marvel сменили даты выхода
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 583: «Индиана Джонс 5», «Мег 2», лицензия на «Каху», никакого прогресса в забастовке
 
6Ноль кадров в секунду – 489: Возвращение пятичасового Гоги
 
 
1ЕВА – 544: (Не) из Юрского периода
 
 
4Телеовощи – 511: Слово или пацан
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 582: Возвращение Уве Болла, сентябрьские цифровые релизы, «В паутине страха», «Снегирь»
 
6ЕВА – 543: Назад в Вано
 
0Ноль кадров в секунду – 488: Окатинившиеся
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
2Телеовощи – 510: И вошло нечто
 
+Ноль кадров в секунду – 487: Титаны со штанами
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru