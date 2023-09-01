Кровавые кошмары о будущем — вышел трейлер отечественного триллера «Сны Алисы»

Кошмары во сне и наяву. Отечественная онлайн-платформа Premier показала тизер многосерийного мистического триллера «Сны Алисы». Точной датой выхода сериал пока не обзавёлся, но видеоролик обещает, что премьера состоится скоро. Очевидно, проект войдёт в список осенних релизов.

Главная героиня — девушка по имени Алиса, у которой сложно складываются отношения и дома, и в школе. Вдобавок героине снятся страшные сны о будущем, которого невозможно избежать. Чтобы вырваться из водоворота кошмаров, Алиса решает сбежать из родного города, но выясняется, что и из него так же нелегко сбежать, как и из своих кошмаров.

В проекте задействованы: Алина Гвасалия, Василина Юсковец, Денис Шведов, Екатерина Вилкова, Полина Гухман, Алексей Розин, Александра Ребенок, Дарья Екамасова и другие.