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Влюблённые мертвяки на постере второго сезона комедии «Наш флаг означает смерть»

Сложно придумать плакат более отталкивающий. Стриминговый сервис Max опубликовал постер второго сезона гейско-пирасткой комедии «Наш флаг означает смерть» с главными влюблёнными истории Чёрной Бородой (Тайка Вайтити) и Стидом Бонетом (Рис Дарби). Свежие эпизоды морских и амурных приключений начнут выходить 5 октября.

Постеры сериала «Наш флаг означает смерть»

Шоураннером проекта выступает Дэвид Дженкинс («Земляне»). В актёрском составе сериала также значатся Лecли Джoнc, Haт Фaкcoн, Kpиcтиaн Hэpн, Caмcoн Kaйo, Popи Kинниp, Koн O’Hил, Юэн Бpeмнep, Дэвид Фэйн, Джoэл Фpaй, Фpeд Apимceн и Haтaн Фoyд.

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ГалереяНаш флаг означает смерть
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