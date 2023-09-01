Сложно придумать плакат более отталкивающий. Стриминговый сервис Max опубликовал постер второго сезона гейско-пирасткой комедии «Наш флаг означает смерть» с главными влюблёнными истории Чёрной Бородой (Тайка Вайтити) и Стидом Бонетом (Рис Дарби). Свежие эпизоды морских и амурных приключений начнут выходить 5 октября.
Шоураннером проекта выступает Дэвид Дженкинс («Земляне»). В актёрском составе сериала также значатся Лecли Джoнc, Haт Фaкcoн, Kpиcтиaн Hэpн, Caмcoн Kaйo, Popи Kинниp, Koн O’Hил, Юэн Бpeмнep, Дэвид Фэйн, Джoэл Фpaй, Фpeд Apимceн и Haтaн Фoyд.
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