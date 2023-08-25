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«Игру на выживание» ждёт третий сезон

Источник: Premier

Вторым сезоном жестокие испытания выживанцев, очевидно, не ограничатся. Постановщик первого и второго сезонов экшен-триллера «Игра на выживание» Карен Оганесян сигнализирует, что у проекта онлайн-кинотеатра Premier будет и третий сезон.

Первый и второй сезоны повествуют о злоключениях команды участников особо жестокого реалити-шоу на выживание. По ходу этих своеобразных игрищ претендующие на крупный денежный приз один за одним погибают. В третьем сезоне команду жаждущих убиваться за деньги, надо полагать, соберут сызнова.

Участников актёрского состава пока не объявляли, но уже известно, что в активное производство продолжение кровавой истории запустят в следующем году.

Теги
Игра на выживание
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