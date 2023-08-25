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Юрий Стоянов и Глеб Калюжный шутят в трейлере комедии «Трепачи»

Конфликт поколений через призму стендапа. Онлайн-кинотеатр Premier выкатил трейлер многосерийной комедии с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным. Отлично зарекомендовавший себя в «Вампирах средней полосы» актёрский дуэт расширяет горизонты за счёт проекта «Трепачи». Премьера сериала состоится 21 сентября.

Данил (Калюжный) приезжает в столицу, чтобы покорить индустрию столичного стендапа. Он снимает комнату у ворчливого одинокого старика Вячеслава Соколова (Стоянов), в прошлом популярного сатирика, которого все давно забыли. Он решает помочь молодому Дане раскрыть свой талант, а заодно вспомнить старые добрые времена на сцене.

Теги
ВидеоТрепачи
Комментарии (2)

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