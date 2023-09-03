Новые сериалы недели: Дэрил Диксон бродит по заражённой Франции в спин-оффе «Ходячих метвецов»

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AMC

Дэрил Диксон приходит в себя на чужих берегах по другую сторону Атлантики. Главный герой пытается сложить вместе разрозненные воспоминания, чтобы сообразить, что с ним случилось. Как он очутился на чужбине? И как ему теперь вернуться домой?

Очередной перспективный сольный спин-офф (а заодно и сиквел) «Ходячих мертвецов»