Новые сериалы недели: Дэрил Диксон бродит по заражённой Франции в спин-оффе «Ходячих метвецов»

Начало осени богатством многосерийный премьер не поразит, но всё же кое-чем зрителей порадуют. За премьеры отвечает очередной спин-офф «Ходячих мертвецов». Кабельный канал AMC презентует сольник-сиквел о Дэриле Диксоне. Меж тем на стриминговый сервис Paramount+ вернётся анимационная комедия «Стартрек: Нижние палубы».
Четверг, 7 сентября
фантастика, комедия, мультфильм, семейный
В ролях Тони Ньюсом, Донн Льюис, Джек Куйэд, Джерри О'Коннел, Ноэль Уэллс, Джиллиан Вигмэн
Создатель Майк Макмэхан
Анимационная комедия для взрослых поведает о трудовых буднях экипажа, который служит на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о невоспетых героях, отвечающих за техническое обслуживание судна. Каждый день им приходится отвечать на профессиональные вызовы, выстраивать личные взаимоотношения и бороться с космическими аномалиями.
комедия
В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн
Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Пятый сезон мокьюментари завершится десятым эпизодом Exit Interview.
Пятница, 8 сентября
комедия
В ролях Офелия Ловибонд, Джейк Джонсон, Идара Виктор, Джессика Лоу, Майкл Ангарано, Оскар Монтойя
Создатель Эллен Рапопорт
Конец второго сезона
Второй сезон сериала завершится восьмым эпизодом Woman Of The Hour.
Воскресенье, 10 сентября
драма, триллер
В ролях Норман Ридус, Meлиcca Maкбpaйд, Kлeмaнc Пoэзи, Aдaм Haгaитиc, Гилберт Гленн Браун
Создатель Дэвид Зэбел
Дэрил Диксон приходит в себя на чужих берегах по другую сторону Атлантики. Главный герой пытается сложить вместе разрозненные воспоминания, чтобы сообразить, что с ним случилось. Как он очутился на чужбине? И как ему теперь вернуться домой?
Очередной перспективный сольный спин-офф (а заодно и сиквел) «Ходячих мертвецов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: