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Новые сериалы недели: Дэрил Диксон бродит по заражённой Франции в спин-оффе «Ходячих метвецов»

Источник: AMC

Начало осени богатством многосерийный премьер не поразит, но всё же кое-чем зрителей порадуют. За премьеры отвечает очередной спин-офф «Ходячих мертвецов». Кабельный канал AMC презентует сольник-сиквел о Дэриле Диксоне. Меж тем на стриминговый сервис Paramount+ вернётся анимационная комедия «Стартрек: Нижние палубы».

Четверг, 7 сентября

 
Сезон4
CBS All Access
Звёздный путь: Нижние палубы Star Trek: Lower Decks

фантастика, комедия, мультфильм, семейный

В ролях Тони Ньюсом, Донн Льюис, Джек Куйэд, Джерри О'Коннел, Ноэль Уэллс, Джиллиан Вигмэн

Создатель Майк Макмэхан

Анимационная комедия для взрослых поведает о трудовых буднях экипажа, который служит на одном из наименее важных космолётов Звёздного флота. Речь пойдёт о невоспетых героях, отвечающих за техническое обслуживание судна. Каждый день им приходится отвечать на профессиональные вызовы, выстраивать личные взаимоотношения и бороться с космическими аномалиями.

Видео

 
Конец сезона5
FX
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows

комедия

В ролях Даг Джонс, Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен, Бини Фелдштейн

Создатель Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Пятый сезон мокьюментари завершится десятым эпизодом Exit Interview.

Видео

Пятница, 8 сентября

 
Распутница Minx

комедия

В ролях Офелия Ловибонд, Джейк Джонсон, Идара Виктор, Джессика Лоу, Майкл Ангарано, Оскар Монтойя

Создатель Эллен Рапопорт

Конец второго сезона

Второй сезон сериала завершится восьмым эпизодом Woman Of The Hour.

Видео

Воскресенье, 10 сентября

 
Премьера+
AMC
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон The Walking Dead: Daryl Dixon

драма, триллер

В ролях Норман Ридус, Meлиcca Maкбpaйд, Kлeмaнc Пoэзи, Aдaм Haгaитиc, Гилберт Гленн Браун

Создатель Дэвид Зэбел

Дэрил Диксон приходит в себя на чужих берегах по другую сторону Атлантики. Главный герой пытается сложить вместе разрозненные воспоминания, чтобы сообразить, что с ним случилось. Как он очутился на чужбине? И как ему теперь вернуться домой?

Очередной перспективный сольный спин-офф (а заодно и сиквел) «Ходячих мертвецов»

Видео

Теги
Превью
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4Телеовощи – 511: Слово или пацан
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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