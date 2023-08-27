 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Мангу «История о дедушке и бабушке, которые вернулись к своей молодости» соберут в восемь томов Чтобы не забывали: вышел ваншот The Addams Family: The Bodies Слух: спорная God of War: Ragnarok получит продолжение Возвращение в «Позолоченный век» — вышел тизер второго сезона костюмированной драмы Оказывается, перед тем как тренировать Люка, Йода чуть не убил себя
• • •
 
СЕРИАЛЫ
149

Дэрил уже кого-то прикопал на свежем кадре своего спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивный кадр из «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона», где главный герой занимается мрачной рутиной постапокалиптического мира — кого-то прикапывает вместе со своим юным новым знакомым. Новым, потому что суровый выживанец и борец с зомби в исполнении Hopмaнa Pидyca каким-то образом очутился во Франции.

Спин-офф «Ходячих мертвецов», успевший обзавестись продлением на второй сезон, стартует на кабельном канале AMC и его стриминговом сервисе AMC+ уже 10 сентября.

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Теги
ГалереяХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
Комментарии

Ещё на эту тему

+Дэрил Диксон — последняя надежда Парижа в свежем тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов» +Дэрил Диксон идёт по пути искупления в свежем тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов» 7Ниган, Мэгги и Дэрил вернутся — спин-оффы «Ходячих мертвецов» продлены на второй сезон

Тоже интересно

18«Мастер и Маргарита» живы! Новый трейлер и дата выхода многострадальной экранизации Булгакова 11Первый взгляд на Майкла Китона в триллере «Хитмен. Последнее дело» (фото) 11Марго Робби не смогла заполучить Галь Гадот на роль Барби 40Наш ответ «Русалочке»: криповая рыба в первом трейлере сказки «По щучьему велению» 2Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 582: Возвращение Уве Болла, сентябрьские цифровые релизы, «В паутине страха», «Снегирь»

Далее на КГ

2
Disney+ отказался от сериала по «Хроникам Спайдервика»
 0
Рецензия и отзывы на игру The Texas Chain Saw Massacre
 1
Новые сериалы недели: игровой «Ван-Пис» и возвращение «Колеса времени»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Без обид»
 0
Неделя аниме на КГ — главные новости 21–27 августа
 0
Ивaтaни, Рафталия и другие в трейлере третьего сезона исекая «Восхождение Героя Щита»
 2
Новые фильмы недели: «Великий уравнитель 3» и другие новинки кино
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 21–27 августа
 0
Известно, когда начнётся показ экранизации манги про близнецов «Миги и Дали»
 0
Люди и гоночные машины в очередном ролике оригинального аниме «Обгон!»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Пробки c графоном — y Cities: Skylines II появилась дата выхода
 
Игры Лейтенант Примарис Тит и два братюни в кооперативе Warhammer 40,000: Space Marine 2
 
Стала известна дата съёмок четвёртого сезона «Ведьмака»
 
Аниме EBA-536: Мы видели и похуже
 
Кино Инди и его крестница на постерах «Индианы Джонса и колеса судьбы»
 
Аниме «Негодник, которому не снилась девушка c кожаным рюкзаком» — дата выхода второго фильма-сиквела по популярной серии ранобэ
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 582: Возвращение Уве Болла, сентябрьские цифровые релизы, «В паутине страха», «Снегирь»
 
4ЕВА – 543: Назад в Вано
 
0Ноль кадров в секунду – 488: Окатинившиеся
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
2Телеовощи – 510: И вошло нечто
 
+Ноль кадров в секунду – 487: Титаны со штанами
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 581: «Элементарно», «Без обид», шпионский боевик с Галь Гадот, провалы Disney
 
0Ноль кадров в секунду – 487: Титаны со штанами
 
 
1ЕВА – 542: Разрезающие время
 
0Телеовощи – 509: Четырёхмерный «Форсаж»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru