Дэрил уже кого-то прикопал на свежем кадре своего спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Издание Entertainment Weekly опубликовало эксклюзивный кадр из «Ходячих мертвецов: Дэрила Диксона», где главный герой занимается мрачной рутиной постапокалиптического мира — кого-то прикапывает вместе со своим юным новым знакомым. Новым, потому что суровый выживанец и борец с зомби в исполнении Hopмaнa Pидyca каким-то образом очутился во Франции.

Спин-офф «Ходячих мертвецов», успевший обзавестись продлением на второй сезон, стартует на кабельном канале AMC и его стриминговом сервисе AMC+ уже 10 сентября.