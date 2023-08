Новые сериалы недели: игровой «Ван-Пис» и возвращение «Колеса времени»

Конец сезона 1

Paramount+

Мини-сериал Тейлора Шеридана завершится восьмым эпизодом Gone is the Illusion of Order. Превратится ли экшен-драма в полноценный сериал, пока не сообщается. Стриминговый сервис Paramount+ не сообщал о планах продлевать проект на второй сезон.