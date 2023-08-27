Новые сериалы недели: игровой «Ван-Пис» и возвращение «Колеса времени»

Многосерийная премьера на неделе всего одна, зато какая. Стриминговый сервис Netflix постарается не опростоволоситься второй раз подряд с новой экранизацией культового аниме. Задача, надо сказать, не из лёгких. В последний день лета на цифровой платформе выходит первый сезон приключенческой комедии «Ван-Пис».

Понедельник, 28 августа

Конец сезона 4 TBS Чудотворцы Miracle Workers комедия В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс Создатель Саймон Рич Четвёртый — постапокалиптический — сезон комедийной антологии завершится десятым эпизодом с логичным заголовком The End. На пятый сезон сериал пока не продлевали. Видео

Вторник, 29 августа

Конец сезона 7 FX Правосудие Justified драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер В ролях Тимоти Олифант, Натали Зиа, Ник Сирси, Джоэль Картер, Джекоб Питтс, Эрика Тэйзел Создатель Грэм Йост Восьмой эпизод The Question станет заключительным для продолжения криминальной драмы с Тимоти Олифантом. Видео

Среда, 30 августа

Сезон 14 FXX Спецагент Арчер Archer мультфильм, комедия В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон В новом сезоне главным героям предстоит столкнуться сразу с двумя важным проблемами. Во-первых, агентству придётся изрядно напрячься, чтобы сохранить свою независимость, при этом выполняя задания шпионского конгломерата МРУ (Международное разведывательное управление). Во-вторых, предстоит решить, кто же из них больше остальных достоин возглавить родное агентство. Видео

Четверг, 31 августа

Премьера + Netflix Ван-Пис One Piece приключенческий, боевик, комедия В ролях Иньяки Годой, Макенью Арата, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон, Таз Скайлар, Стивен Уорд Игровая адаптация приключенческого комедийного экшена о пиратах — манги-бестселлера за авторством Эйитиро Оды. Netflix бесстрашно бросается в новое сверхрискованное предприятие, презентуя игровую адаптацию другого культового аниме. С «Ковбоем Бибопом» стриминг знатно сел в лужу, но создатели «Ван-Писа» клятвенно пообещали, что учли все промашки и подарят зрителям экранизацию, свято чтущую канон. Видео

Пятница, 1 сентября

Сезон 2 Amazon Колесо времени Wheel of Time фэнтези В ролях Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Йоша Страдовски, Маркус Рутерфорд, Зои Робинс, Донал Финн Создатель Рейф Джадкинс Владеющая магией Морейн Дамодред из могущественного женского ордена Айз Седай отправляется в опасное путешествие с необычными попутчиками, среди которых, как она верит, находится воплощение великого человека, которому пророчеством уготовано спасти или погубить человечество. Видео

Сезон 3 Netflix Разочарование Disenchantment мультфильм, семейный, комедия, фэнтези В ролях Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш Создатель Мэтт Гроунинг События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитают сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков. Видео

Воскресенье, 3 сентября