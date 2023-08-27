Новые сериалы недели: игровой «Ван-Пис» и возвращение «Колеса времени»

Многосерийная премьера на неделе всего одна, зато какая. Стриминговый сервис Netflix постарается не опростоволоситься второй раз подряд с новой экранизацией культового аниме. Задача, надо сказать, не из лёгких. В последний день лета на цифровой платформе выходит первый сезон приключенческой комедии «Ван-Пис».
Понедельник, 28 августа
комедия
В ролях Дэниел Рэдклифф, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатан, Каран Сони, Саша Компере, Джон Басс
Создатель Саймон Рич
Четвёртый — постапокалиптический — сезон комедийной антологии завершится десятым эпизодом с логичным заголовком The End. На пятый сезон сериал пока не продлевали.
Вторник, 29 августа
драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Тимоти Олифант, Натали Зиа, Ник Сирси, Джоэль Картер, Джекоб Питтс, Эрика Тэйзел
Создатель Грэм Йост
Восьмой эпизод The Question станет заключительным для продолжения криминальной драмы с Тимоти Олифантом.
Среда, 30 августа
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид
Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон
В новом сезоне главным героям предстоит столкнуться сразу с двумя важным проблемами. Во-первых, агентству придётся изрядно напрячься, чтобы сохранить свою независимость, при этом выполняя задания шпионского конгломерата МРУ (Международное разведывательное управление). Во-вторых, предстоит решить, кто же из них больше остальных достоин возглавить родное агентство.
Четверг, 31 августа
приключенческий, боевик, комедия
В ролях Иньяки Годой, Макенью Арата, Эмили Радд, Джейкоб Гибсон, Таз Скайлар, Стивен Уорд
Игровая адаптация приключенческого комедийного экшена о пиратах — манги-бестселлера за авторством Эйитиро Оды.
Netflix бесстрашно бросается в новое сверхрискованное предприятие, презентуя игровую адаптацию другого культового аниме. С «Ковбоем Бибопом» стриминг знатно сел в лужу, но создатели «Ван-Писа» клятвенно пообещали, что учли все промашки и подарят зрителям экранизацию, свято чтущую канон.
Пятница, 1 сентября
фэнтези
В ролях Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Йоша Страдовски, Маркус Рутерфорд, Зои Робинс, Донал Финн
Создатель Рейф Джадкинс
Владеющая магией Морейн Дамодред из могущественного женского ордена Айз Седай отправляется в опасное путешествие с необычными попутчиками, среди которых, как она верит, находится воплощение великого человека, которому пророчеством уготовано спасти или погубить человечество.
мультфильм, семейный, комедия, фэнтези
В ролях Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш
Создатель Мэтт Гроунинг
События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитают сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.
Воскресенье, 3 сентября
боевик, драма
В ролях Зои Салдана, Лайсла Де Оливейра, Итан Джонс Ромеро, Дэйв Эннэйбл, Ламоника Гарретт, Николь Кидман
Создатель Тейлор Шеридан
Мини-сериал Тейлора Шеридана завершится восьмым эпизодом Gone is the Illusion of Order. Превратится ли экшен-драма в полноценный сериал, пока не сообщается. Стриминговый сервис Paramount+ не сообщал о планах продлевать проект на второй сезон.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: