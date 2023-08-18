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Пятый сезон «Фарго» получил дату выхода и свежие кадры

Криминальная антология Ноя Хоули наконец-то обзавелась точной датой возвращения на экраны. Кабельный канал FX опубликовал подборку кадров и заодно сообщил, что 10-серийный пятый сезон проекта стартует 21 ноября. Главные роли в свежей истории отошли Джону Хэму, Джо Кири и Джуно Темпл.

Coбытия пятoгo ceзoнa paзвepнyтcя в 2019 гoдy в Миннесоте и Северной Дакоте. После череды неожиданных событий Дороти Лион (Темпл) оказывается в неладах с властями. Так главная героиня, создающая видимость типичной домохозяйки, неожиданно возвращается к прошлой жизни, которую надеялась навсегда оставить позади.

Кадры из сериала «Фарго» Кадры из сериала «Фарго» Промо-арт сериала «Фарго» Промо-арт сериала «Фарго»
Теги
ГалереяФарго
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