Телеовощи. Выпуск 511: Слово или пацан

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|04:41 —
|Первые кадры сериала «Монарх: Наследие монстров»
|11:37 —
|«Перси Джексон и Олимпийцы» решился на первый тизер
|34:10 —
|Amazon отменил сериал «Периферийные устройства»
|36:51 —
|Сериал по игре Fallout показал свой первый промо-арт
|39:07 —
|Тизер сериала «Слово пацана» Жоры Крыжовникова
|44:00 —
|«Зимний король» (The Winter King) — 1x01
|56:12 —
|«Асока» (Ahsoka) — 1x01—02
|01:23:23 —
|«Харли Квинн» — 4x06
|01:25:21 —
|«Футурама» — 8x05
|01:30:22 —
|«Скрежет металла» — 1x06
|01:32:08 —
|«Чудотворцы» — 4x09
|01:35:53 —
|«Основание» — 2x06
|01:40:09 —
|«Воин» — 3x10 (финал сезона)
|01:58:01 —
|«Правосудие: Первобытный город» — 1x06
|02:04:39 —
|«Безумцы» — 2x02
|02:15:22 —
|«Сверхъестественное» — 1x09
|02:20:39 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x17
|02:30:07 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 2x02
|02:38:50 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 9x08
|02:42:59 —
|«Футурама» — 7x17
|02:48:57 —
|«Драконий жемчуг» — 1x17—18
|02:57:16 —
|«Спаун. Том 2»
|03:03:26 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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