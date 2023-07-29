Локи бегает по Мисс Минутке на постере второго сезона «Локи»

Продолжение многосерийного слива персонажа под названием сериал «Локи» напоминает о себе официальным промо-артом — стриминговый сервис Disney+ опубликовал постер второго сезона пространственно-временных приключений, которые продолжатся 6 октября.

В актёрском составе проекта Marvel Studios значатся Том Хиддлстон (Локи), София ди Мартино (Сильвия), Оуэн Уилсон (Мобиус), Тара Стронг (Мисс Минутка), а также Keйт Дики, Ke Xюи Kyaн и Paфaэль Kacaль.

Судьба злодея Канга Завоевателя, как и сыгравшего его Джонатана Мэйджерса, пока неясна.