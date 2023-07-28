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Женщины «Основания» в ролике о создании второго сезона

Стриминговый сервис Apple TV+, где выходят новые эпизоды многосерийного проекта по вселенной «Основания» Айзека Азимова, опубликовал увесистый видеоролик, посвящённый женским персонажам сериала. Интересно, а мужики такого же удостоятся?

В ролике, наполненном сценами из пока не вышедших эпизодов, актрисы и создатели (сплошь мужчины) во главе с шоураннером Дэвидом С. Гойером второго сезона рассказывают о ключевых героинях истории — бесконечно важных для повествования и обогащающих своим присутствием сюжет.

Теги
ВидеоОснование
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