Женщины «Основания» в ролике о создании второго сезона

Стриминговый сервис Apple TV+, где выходят новые эпизоды многосерийного проекта по вселенной «Основания» Айзека Азимова, опубликовал увесистый видеоролик, посвящённый женским персонажам сериала. Интересно, а мужики такого же удостоятся?

В ролике, наполненном сценами из пока не вышедших эпизодов, актрисы и создатели (сплошь мужчины) во главе с шоураннером Дэвидом С. Гойером второго сезона рассказывают о ключевых героинях истории — бесконечно важных для повествования и обогащающих своим присутствием сюжет.