Император Ли Пейс объявил войну «Основанию» в свежем трейлере второго сезона

Неминуемая война вот-вот разразится. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал свежий трейлер фантастического эпика «Основание» по романам классика жанра Айзека Азимова. Новые эпизоды начнут выходить уже на следующей неделе — премьера продолжения состоится 14 июля.

Масштабная драма от шоураннера Дэвида С. Гойера («Человек из стали») рассказывает о команде изгоев-единомышлеников, на чьи плечи легла великая миссия по спасению человечества и возрождению цивилизации в эпоху разрушения Галактической Империи. Во втором сезоне её глава решает покончить с этими отважными людьми, потому что чувствует исходящую от них угрозу.