 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Tpeйлep и пepвыe дeтaли Avowed oт Obsidian Entertainment Hoвыe «Mcтитeли», «Дэдпyл 3» и ocтaльныe фильмы Marvel cмeнили дaты выxoдa Maниaкaльный бaтя Xoyмлeндep в тpeйлepe yжacтикa «Пayтинa» Haкoнeц-тo пoкaзaли пoлный cocтaв нoвoй кoмaнды Xищныx птиц oт DC «Заботы принцессы вампиров–хикикомори» — новый трейлер аниме про вампирскую лолю во главе имперской армии
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
417

Император Ли Пейс объявил войну «Основанию» в свежем трейлере второго сезона

Неминуемая война вот-вот разразится. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал свежий трейлер фантастического эпика «Основание» по романам классика жанра Айзека Азимова. Новые эпизоды начнут выходить уже на следующей неделе — премьера продолжения состоится 14 июля.

Масштабная драма от шоураннера Дэвида С. Гойера («Человек из стали») рассказывает о команде изгоев-единомышлеников, на чьи плечи легла великая миссия по спасению человечества и возрождению цивилизации в эпоху разрушения Галактической Империи. Во втором сезоне её глава решает покончить с этими отважными людьми, потому что чувствует исходящую от них угрозу.

Теги
ВидеоОснование
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

14Ли Пeйc в яpocти — вышeл эпичный тpeйлep втopoгo ceзoнa «Ocнoвaния» пo Aйзeкy Aзимoвy 13Ли Пейс доминирует в тизере второго сезона «Основания» 14Голый Ли Пейс и другие эпические кадры в тизере второго сезона «Основания»

Тоже интересно

3Зелень кругом! Продан миллион копий TMNT: The Cowabunga Collection 31«Меня использовали» — Приянка Чопра покинула болливудский фильм из-за бесчеловечного обращения режиссёра 3Об успехах Wo Long: Fallen Dynasty, Mega Man Battle Network Legacy Collection и High on Life 6Кристофер Нолан написал сценарий «Оппенгеймера» от первого лица 3Peжиccёp ceдьмoй и вocьмoй чacти cepии «Mиccия нeвыпoлнимa» yжe пpидyмaл идeю для пpoдoлжeния

Далее на КГ

0
Алая ведьма ненавидит свою новую роль в «Мстителях»
 6
Дэдпула наконец-то засекли на съёмках триквела (фото)
 6
Величайшее зло вернулось в трейлере ужастика «Проклятие монахини 2»
 0
«Золотой Камуй» — анонс финального сезона
 0
«Закусочная» — анонс комедийного аниме про работу бара
 0
«Девушки и танки: Финал» — трейлер четвёртого фильма
 1
«Заботы принцессы вампиров–хикикомори» — новый трейлер аниме про вампирскую лолю во главе имперской армии
 0
«Салатница эксцентриков» — анонс аниме про нищего детектива и бомжующих попаданок
 0
«Кадр за кадром» — «Вернер. Твёрдый как кость» (Werner — Beinhart!, 1990)
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Эти фильмы не существуют: Квентин Тарантино наехал на Netflix и Райана Рейнольдса
 
Игры Анонс Hammerwatch II — продолжения классного наследника серии Gauntlet
 
«Красный рассвет» схлёстывается с «30 днями ночи» в новом комиксе Survival от Dark Horse
 
Кино Вин Дизель показал первые промо-кадры из «Форсажа 10. Части 2»
 
Цири, Геральт и Йеннифэр на свежих кадрах третьего сезона «Ведьмака»
 
Игры Рецензия и отзывы на игру Warhammer 40,000: Boltgun
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 481: Зловещий розовый провод
 
4ЕВА
 
 
1Телеовощи – 503: Где у Джайлза дырка?
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
 
2Ноль кадров в секунду – 480: От Марио до демок
 
 
4ЕВА – 535: Подрочить на концовку
 
 
1Телеовощи – 502: Стихийные нагибаторы
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 573: «Тайлер Рейк 2», «Беглец», конец пиратского кинопроката, провал «Флэша»
 
0Ноль кадров в секунду – 479: Summer Game Fest 2023, окончание
 
12ЕВА – 534: Специальная девушка
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru