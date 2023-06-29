«Песочный человек» на побережье — начались съёмки второго сезона (фото)

На прошлой неделе в Великобритании стартовали съёмки второго сезона фэнтези «Песочный человек», и досужие фотолюбители даже успели засечь исполнителя титульной роли на съёмочной площадке. Том Старридж и его безымянный коллега снимались в сцене на южном побережье страны.

За многосерийную адаптацию отвечает автор одноимённого комикса-первоисточника Нил Гейман. Помогают ему Дэвид С. Гойер («Основание») и Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»).

Даты выхода у продолжения сериала потоковой платформы Netflix пока нет.