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СЕРИАЛЫ
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«Песочный человек» на побережье — начались съёмки второго сезона (фото)

Источник: Netflix

На прошлой неделе в Великобритании стартовали съёмки второго сезона фэнтези «Песочный человек», и досужие фотолюбители даже успели засечь исполнителя титульной роли на съёмочной площадке. Том Старридж и его безымянный коллега снимались в сцене на южном побережье страны.

Промо-арт сериала «Песочный человек» Промо-арт сериала «Песочный человек»

За многосерийную адаптацию отвечает автор одноимённого комикса-первоисточника Нил Гейман. Помогают ему Дэвид С. Гойер («Основание») и Аллан Хейнберг («Чудо-женщина»).

Даты выхода у продолжения сериала потоковой платформы Netflix пока нет.

Теги
Песочный человекПесочный человек
Комментарии (4)

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