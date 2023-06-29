«Монахиню-воина» воскресили на третий сезон

Шоураннер закрытой в прошлом декабре «Монахини-воина» внезапно сообщил о том, что почивший после двух сезонов фэнтези-боевик воскрешён. Саймон Берри оповестил об этом подписчиков своего твиттера, заверив, что третий сезон у сериала уже в кармане и он будет эпическим. А ещё сказал, что продление стало возможным исключительно благодаря активности фанатов в сети.

Никаких подробностей Берри пока не раскрыл, равно как и не уточнил нынешнее место дислокации проекта — то ли сериал получил добро от смилостивившегося Netflix, то ли нашёл платформу посговорчивее, согласившуюся профинансировать продолжение.

Фэнтези-экшен повествует о погибшей сироте Аве (Альба Баптиста), воскрешённой благодаря вживлённому в неё священному артефакту. Девушка вступает в ряды древнего религиозного ордена, воюющего с проникающими в мир смертных демонами. Отныне могущественные силы враждующих ада и рая стремятся отыскать юную воительницу Аву и подчинить её себе.