Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продолжают борьбу в тизере третьего сезона «Утреннего шоу»

Звёзды телевидения в исполнении Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун возвращаются в свет софитов. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер-трейлер третьего сезона производственной драмы «Утреннее шоу» с новым важным персонажем — влиятельным бизнесменом в исполнении Джона Хэма.

Свежие эпизоды сериала, уже получившего продление на четвёртый сезон, начнут выходить на цифровой платформе 13 сентября.

В сериале также снимаются Билли Крудап, Mapк Дюплacc, Джyлиaннa Mapгyлиc, Hecтop Kapбoнeлл, Янинa Гaвaнкap, Toм Иpвинг, Xoллaнд Tэйлop и Гpeтa Ли. Шоураннером третьего сезона выступила Шарлотта Стаудт («Родина», «Карточный домик»).

И постер: