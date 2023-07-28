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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун продолжают борьбу в тизере третьего сезона «Утреннего шоу»

Звёзды телевидения в исполнении Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун возвращаются в свет софитов. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал тизер-трейлер третьего сезона производственной драмы «Утреннее шоу» с новым важным персонажем — влиятельным бизнесменом в исполнении Джона Хэма.

Свежие эпизоды сериала, уже получившего продление на четвёртый сезон, начнут выходить на цифровой платформе 13 сентября.

В сериале также снимаются Билли Крудап, Mapк Дюплacc, Джyлиaннa Mapгyлиc, Hecтop Kapбoнeлл, Янинa Гaвaнкap, Toм Иpвинг, Xoллaнд Tэйлop и Гpeтa Ли. Шоураннером третьего сезона выступила Шарлотта Стаудт («Родина», «Карточный домик»).

И постер:

Постеры сериала «Утреннее шоу»
Теги
ВидеоУтреннее шоу
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