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Голый Ли Пейс дерётся с незваными гостями в отрывке из второго сезона «Основания»

Императору нет покоя даже в собственной спальне — приходится отбиваться от серьёзно настроенных злоумышленников. У которых не было шансов — почти все они пали, ослеплённые великолепием его наготы. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал отрывок из второго сезона фантастического эпика «Основание» — экшен-сцену покушения на Клеона в исполнении Ли Пейса.

Продолжение сериала шоураннера Дэвида С. Гойера («Человек из стали») по мотивам книжной серии Айзека Азимова стартует на цифровой платформе уже на этой неделе — 14 июля.

Теги
ВидеоОснование
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Источник фотографий: Depositphotos

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