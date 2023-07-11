Голый Ли Пейс дерётся с незваными гостями в отрывке из второго сезона «Основания»

Императору нет покоя даже в собственной спальне — приходится отбиваться от серьёзно настроенных злоумышленников. У которых не было шансов — почти все они пали, ослеплённые великолепием его наготы. Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал отрывок из второго сезона фантастического эпика «Основание» — экшен-сцену покушения на Клеона в исполнении Ли Пейса.

Продолжение сериала шоураннера Дэвида С. Гойера («Человек из стали») по мотивам книжной серии Айзека Азимова стартует на цифровой платформе уже на этой неделе — 14 июля.