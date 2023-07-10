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Горы трупов и мёртвые кони — фото со съёмок «Дома Дракона»

Источник: HBO

Несмотря на забастовку сценаристов, подкосившую множество проектов, «Дом Дракона» продолжает свои съёмки. Только что завершилась работа на локациях в Уэльсе, после чего действо переместится в студийный комплекс Warner Bros. Studios Leavesden в Лондоне.

Всё дело в том, что сценарий второго сезона полностью готов — отсюда относительная свобода действий. А вот если дойдёт до пересъёмок, тогда уже придётся ждать завершения забастовки.

Вот парочка свежих кадров с места событий. Как видим, съёмки в спин-оффе «Игры престолов» — дело беспощадное.

Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона» Промо-арт сериала «Дом Дракона»

В продолжении «Дома Дракона» вернутся Эмма Д'Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель, Ив Бест, Рис Иванс и другие.

Второй сезон будет укороченным, но только лишь потому, что третий — уже вопрос решённый. По дате выхода пока определённости нет.

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ГалереяДом Дракона
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Источник фотографий: Depositphotos

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