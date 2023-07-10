Стрёмные монашки в новом тизере сериала «Ходячие мертвецы: Дэрик Диксон»

Подоспел очередной тизер сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» о европейских странствиях бывшего байкера и оператора арбалета в исполнении Нормана Ридуса. Видеоролик демонстрирует монахинь из некоего религиозного культа, возглавляемого француженкой Изабель, которую играет Клеменс Поэзи.

Шестисерийный спин-офф ответит на вопросы, как Дэрила занесло в Европу и чем местные ходячие мертвецы отличаются от штатовских. Ответы зрители получат до конца 2023 года. Кроме Ридуса и Поэзи в касте значится Адам Нагайтис — ему досталась роль владельца парижского ночного клуба по кличке Полусвет. Во время зомби-апокалипсиса персонаж стал весьма влиятельной фигурой — возможно, даже стал диктатором-злодеем в духе небезызвестного Губернатора.