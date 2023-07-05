Спин-офф «Ходячих мертвецов» Рика Граймса и Мишон получил официальное название

Ушедший этой зимой в активное производство спин-офф «Ходячих мертвецов» про Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и Мишон (Данай Гурира) получил важное информационное обновление. У проекта наконец-то появилось официальное название — мини-сериал незатейливо назван «Ходячие мертвецы: Рик и Мишон». Так гласит логотип:

А ещё выяснилось, что исполнительница главной роли числится одним из создателей шестисерийного сериал, а также его сценаристом. Главный по франчайзу Скотт Гимпл выступает шоураннером , а Линкольн и Гурира также входят в команду его исполнительных продюсеров.

Синопсис «Рика и Мишон» сообщает, что проект посвящён эпической истории любви Рика Граймса и Мишон, которые сильно изменились, как и мир вокруг них. Вдали друг от друга их держат непреодолимые силы. И неизвестно, смогут ли они заново обрести себя и друг друга в обстоятельствах, в каких прежде ни один из них не бывал. Ответ очевиден.