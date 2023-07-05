 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Кадр за кадром» — «Корто Мальтез: Погоня за золотым поездом» (Corto Maltese: La cour secrète des Arcanes, 2002) Месяц — и точка! Стала известна приблизительная дата выхода «Флэша» в цифре $ 1 млрд убытков: Disney перестала зарабатывать деньги на своих фильмах У зрелищной метроидвании Blasphemous II появилась дата выхода «Плутон» — новый трейлер и дата выхода аниме, переосмысляющего классическую мангу «Могучий Атом»
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
212

Спин-офф «Ходячих мертвецов» Рика Граймса и Мишон получил официальное название

Источник: AMC

Ушедший этой зимой в активное производство спин-офф «Ходячих мертвецов» про Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и Мишон (Данай Гурира) получил важное информационное обновление. У проекта наконец-то появилось официальное название — мини-сериал незатейливо назван «Ходячие мертвецы: Рик и Мишон». Так гласит логотип:

А ещё выяснилось, что исполнительница главной роли числится одним из создателей шестисерийного сериал, а также его сценаристом. Главный по франчайзу Скотт Гимпл выступает шоураннером , а Линкольн и Гурира также входят в команду его исполнительных продюсеров.

Синопсис «Рика и Мишон» сообщает, что проект посвящён эпической истории любви Рика Граймса и Мишон, которые сильно изменились, как и мир вокруг них. Вдали друг от друга их держат непреодолимые силы. И неизвестно, смогут ли они заново обрести себя и друг друга в обстоятельствах, в каких прежде ни один из них не бывал. Ответ очевиден.

Теги
Ходячие мертвецы: Рик и Мишон
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

1Дэрил Диксон блуждает по заражённой Франции в свежем тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов» 5Европейские зомби-каникулы в новом трейлере сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» 6Дэрила Диксона несёт к чужим берегам в тизере спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

0DC подтверждает: Кассандра Кейн появится в новом составе Хищных птиц 30Пираты отправляются в приключение — первый тизер адаптации аниме «Ван-Пис» 21Гильермо дель Торо устал от студийных отказов: «Снимать фильмы всё равно что есть бутерброд с дерьмом» 1Звезда «Братьев Супер Марио в кино» хочет экранизацию Red Dead Redemption 1«Сакура — собирательница карт: Прозрачная карта» — анонс нового аниме по легендарному махо-сёдзё-франчайзу

Далее на КГ

0
«Они превратили его в мультфильм» — дублёр Чарли Кокса раскритиковал нового Сорвиголову
 0
Экранизация «Гран Туризмо» объединит идеи «Рокки» и «Топ Гана»
 0
Моллы — это не миф. Вампиры в этом убедились в свежем тизеер комедии «Чем мы заняты в тени»
 2
Дэниэл Рэдклифф не хочет сниматься в сериале по «Гарри Поттеру»
 1
«Кинопоиск» покажет онлайн новый мультфильм Хаяо Миядзаки
 3
Марго Робби рассказала, почему согласилась на роль Барби
 0
DC показало худший страх Ядовитой плющ
 0
Джей Джона Джеймсон стал Человеком-пауком
 0
Секс да и только — вышел трейлер четвёртого сезона «Полового воспитания»
 10
Первые оценки фильма «Миссия невыполнима 7» появились на Rotten Tomatoes
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Всегда есть шанс» — режиссёр «Русалочки» не исключает возможность сиквела
 
Новые сериалы недели: супершпионы Ричард Мэдден и Приянка Чопра в боевике «Цитадель»
 
Кино Комиксы на русском: обзор «Приключения Колобков» от Alpaca
 
Кино «Голливуд облажался» — Эмили Ратаковски рассказала, почему бросила актёрскую карьеру
 
Игры Altered Alma — анонсирована метроидвания-космоопера
 
Кино Лю Кан засветил логотип экшен-сиквела «Мортал Комбат 2» (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
1Телеовощи – 503: Где у Джайлза дырка?
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 574: «Машина», «Гнев Бекки», трейлер «Крэйвена-охотника» и бухтящие деды
 
2Ноль кадров в секунду – 480: От Марио до демок
 
 
4ЕВА – 535: Подрочить на концовку
 
 
1Телеовощи – 502: Стихийные нагибаторы
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 573: «Тайлер Рейк 2», «Беглец», конец пиратского кинопроката, провал «Флэша»
 
0Ноль кадров в секунду – 479: Summer Game Fest 2023, окончание
 
12ЕВА – 534: Специальная девушка
 
5Телеовощи – 501: Кризис среднего возраста идёт за вами
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru