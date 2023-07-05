Секс да и только — вышел трейлер четвёртого сезона «Полового воспитания»

Вот пока вас, школоту бестолковую, основам полового воспитания не научишь, так и будете дурью маяться. А поскольку учит стриминговый сервис Netflix, по пути заучите все 365 гендеров и поз, в которых с этими гендерами можно вступать в, так сказать, контакты седьмой степени. В сети появился трейлер четвёртого сезона «Полового воспитания» с Эйсой Баттерфилдом и Шути Гатвой, новым Доктором Кто, между прочим.

Заодно выяснилось, что прогрессивный сериал четвёртым сезоном и завершится, поэтому спешите получить бесценную консультацию по вопросам очень личной жизни 21 сентября. Именно в этот день заключительные эпизоды сериала появятся на цифровой платформе.