«Они превратили его в мультфильм» — дублёр Чарли Кокса раскритиковал нового Сорвиголову

Как же ликовали фанаты, когда Сорвиголова впервые присоединился к киновселенной Marvel — появление Чарли Кокса в «Человеке-Пауке: Нет пути домой» было действительно эффектным. Однако его дальнейшее участие в «Женщине-Халке» и первые новости о кастинге «Сорвиголовы: Рождённого заново» оптимизма поубавили — оставшиеся за бортом Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон и Айелет Зурер окончательно убили веру в то, что Disney+ может снять нормальный сериал.

Но за бортом остались не только актёры — к новому сериалу не подпустили ни одного члена съёмочной группы «Сорвиголовы» от Netflix. Даже многолетнего дублёра Чарли Кокса, несмотря на все просьбы самого актёра. Крис Брюстер своего разочарования скрывать не стал:

Я не сомневался, что они обратятся ко мне, так как Чарли конкретно требовал меня, а он всегда старается изо всех сил и борется, чтобы я был рядом. Он просил их снова и снова, но мне даже не позвонили. Иронично, но никто из тех, кто работал над тремя сезонами сериала, не вернётся.

Чуть раньше каскадёр уже успел проехаться по вырвиглазному CGI «Женщины -Халка», превратившему некогда крутого героя в какого-то мультяшку.