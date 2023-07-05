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«Они превратили его в мультфильм» — дублёр Чарли Кокса раскритиковал нового Сорвиголову

Источник: Disney+

Как же ликовали фанаты, когда Сорвиголова впервые присоединился к киновселенной Marvel — появление Чарли Кокса в «Человеке-Пауке: Нет пути домой» было действительно эффектным. Однако его дальнейшее участие в «Женщине-Халке» и первые новости о кастинге «Сорвиголовы: Рождённого заново» оптимизма поубавили — оставшиеся за бортом Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон и Айелет Зурер окончательно убили веру в то, что Disney+ может снять нормальный сериал.

Но за бортом остались не только актёры — к новому сериалу не подпустили ни одного члена съёмочной группы «Сорвиголовы» от Netflix. Даже многолетнего дублёра Чарли Кокса, несмотря на все просьбы самого актёра. Крис Брюстер своего разочарования скрывать не стал:

Я не сомневался, что они обратятся ко мне, так как Чарли конкретно требовал меня, а он всегда старается изо всех сил и борется, чтобы я был рядом. Он просил их снова и снова, но мне даже не позвонили. Иронично, но никто из тех, кто работал над тремя сезонами сериала, не вернётся.

Чуть раньше каскадёр уже успел проехаться по вырвиглазному CGI «Женщины -Халка», превратившему некогда крутого героя в какого-то мультяшку.

Думаю, теперь, когда MCU получила контролем над персонажем, она действительно вредит ему. Посмотрите «Женщину-Халка» — они превратили Сорвиголову в мультфильм. Это анимировано и выглядит плохо.

Я люблю компьютерную графику, когда она используется для улучшения реального движения, но когда реального движения нет, это превращается в мультфильм. Всё что вы видели (на Netflix), мы реально делали. Это было живое действие. Так что «Женщина-Халк» стала огромным шагом назад.

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