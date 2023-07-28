Сценарий «Звёздных войн: Лэндо» напишут Дональд Гловер с братом

Официально анонсированный в декабре 2020 года проект стримингового сервиса Disney+ неожиданно подал признаки жизни — приключенческий экшен «Звёздные войны: Лэндо» решил далеко не ходить в поисках сценаристов и назначил оными исполнителя титульной роли Дональда Гловера и его брата Стивена Гловера.

Ранее отвечавший за контрабандистский сольник в качестве создателя Джастин Симиен («Дорогие белые») выбыл из проекта.

Сюжетными подробностями сериал пока не обзавёлся. Предполагается, что речь в мини-сериале пойдёт о приключениях молодого знаменитого контрабандиста Лэндо Калриссиана в исполнении Гловера, впервые сыгравшего персонажа в фильме 2018 года « Хан Соло: Звёздные войны. Истории».