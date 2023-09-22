Какой бы обаяшкой ни была София Вергара в реальной жизни, Netflix способен испортить даже её — опыт большой. С другой стороны, для актрисы это явная возможность выбраться из комедийных ролей с их многомиллионными гонорарами и наконец-то показать все свои драматические способности — даже в первом тизере «Гризельды» они видны невооружённым взглядом:

Вергара сыграет печально известную наркобаронессу Гpизeльдy Блaнкo, чьи грязные делишки до сих пор нагоняют ужас на киноделов. За сериал отвечает шoypaннep «Hapкoв» Эpик Hьюмaн, так что есть шанс получить нечто большее, чем просто очередной проходняк.

Премьера на потоковом сервисе состоится 25 января.