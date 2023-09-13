Во всех смыслах жуткая София Вергара в роли наркобаронессы Гризельды Бланко (первые кадры)

Те, кто переживал, что София Вергара слишком красива для роли печально известной наркобаронессы Гризельды Бланко, могут выдыхать. Как минимум с задачей изуродовать актрису Netflix справился на ура.— осталось выяснить, что там с качеством самого сериала.

Пока же вот вам первые кадры «Гризельды», на половине из которых трудно признать самую высокооплачиваемую сериальную актрису мира.

За конечный продукт отвечает шoypaннep «Hapкoв» Эpик Hьюмaн, который воспринимает сериал как своего рода творческий эксперимент — как далеко могут зайти симпатии аудитории с учётом непреодолимой харизмы актрисы, но отвратительной личности её героини.