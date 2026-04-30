КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Четвёртый выпуск Logan: Black, White & Blood продолжает рассказывать о прошлом и будущем Росомахи Рецензия и отзывы на сериал «Молодой Шерлок» Новый тизер «Очень страшного кино 6» прошёлся по музыкальному байопику «Майкл» Рецензия и отзывы на сериал «Радар»
← Все рецензии

Радар

Здесь красивая местность (1-3 эпизоды)

Для людей, незнакомых с повестью Александра Мирера «Главный полдень» (среди которых затесался и автор этих строк), промоматериалы сериала «Радар», являющегося экранизацией оной книги, могли вызывать совершенно иные, местами даже идеологически чуждые, ассоциации. В первую очередь напрашивается сравнение с хитом Netflix «Очень странные дела». Пересечений действительно достаточно: и там, и там действие происходит в 80-е годы XX века в маленьком городке; и там, и там главные герои — юные друзья-мальчишки, столкнувшиеся с необыкновенными силами.

Но на этих двух пунктах сходство двух проектов и заканчивается. У постсоветского шоу куда больше вайбов махровой классики в лице молодёжного ужастика «Факультет» — или даже его предтечи, «Вторжения похитителей тел», произведения, пережившего несколько экранизаций. Но даже так схожие элементы являются скорее общим базисом, нежели откровенной калькой.

В отличие от повести, действие сериала перенесли поближе к нашему времени — в 1988 год против 60-х годов оригинала. Изменения коснулись и места действия — это всё ещё уединённый городок в лесной глуши, но теперь она называется Радиогорск, ибо вместо радиотелескопа, как в книге, в экранизации имеется титульный радар станции противоракетной обороны. За окном царит разгар перестройки, тлетворное влияние Запада всё активнее завладевает умами через импортные видеомагнитофоны с кассетами, а грохочущие ритмы зарубежной рок-музыки развращают сознание талантливой молодёжи.

Такова экспозиция. Авторам так куда проще — не надо стараться в ставшую уже совершенно чужой идеологию, да и чисто визуально намного легче восстановить сравнительно недавние 80-е, нежели лохматые 60-е. Плюс опять же мода на конкретный временной промежуток и чувство ностальгии по последним славным денькам.

С точки зрения аутентичности визуальная часть вышла не без огрехов, но в целом не вызывает перманентного фейспалма — на просторах необъятной Родины ещё остались места, где сохранился внешний дух ушедшей эпохи. Персонажи выбраны в масть — юные и наивные пионеры, комсомольцы, ждущие перемен (но даже не пытающийся осмыслить, что за ними стоит), педантичные и преданные делу партии руководители муниципальных образований и работники исполкомов. Даже модных фарцовщиков и расхитителей социалистической собственности не забыли — дух времени, как-никак.

При этом невольно складывается впечатление, что из положительных персонажей здесь только несовершеннолетние и совсем юная молодёжь, алчущая запретных западных плодов. Это не совсем так — например, капитан милиции, несмотря на всю строгость, вполне себе сугубо положительный, равно как и его друг-афганец, ведущий в школе кружок фотографии. Но всё же конфликт поколений явственно прослеживается на экране.

Актёры под героев подобраны аккуратно, никто не вызывает раздражения. Да, более старшие и опытные играют естественнее своих юных коллег, но по большей части происходящее выглядит гармонично. Конечно, можно со стороны отметить, что порой не хватает некоторой отстранённой безэмоциональности а ля Т-1000 из «Терминатора 2» — например, когда одержимая глава исполкома бродит по школе в поисках свидетеля инопланетной интервенции, — но это уже придирки. Порой проскальзывают неожиданные аллюзии: мальчик Лёха, один из троицы главных героев, отдалено напоминает Диппера из небезызвестного «Гравити Фолз» — не от мира сего, увлекается фантастикой и беззаветно влюблен в рыжую девочку старше себя.

По части саундтрека нельзя не заметить, что авторы всё-таки не избежали равнения на «Очень странные дела» — в первом же эпизоде звучит импортозамещённый ретровейв, почти как на заставке шоу от Netflix. Воспринимается такая синергия, если честно, немного странно — надо было или допиливать композицию, или ориентироваться для гармоничной аутентичности на советскую электронную музыку, благо выбрать есть из чего. Зато стоит отметить классику русского рока в оранжировке местной группы — мелочь, а приятно.

Но все мелкие придирки к тем или иным огрехам бледнеют на фоне общей драматургии и выверенного темпоритма. Сериал попросту интересно смотреть. Происходящее в родных посконных пенатах инопланетное вторжение приковывает к себе внимание с первых же минут и не отпускает до самого конца третьего эпизода. Главное, чтобы еженедельный график выхода новых серий в итоге не притупил интерес — зритель нынче пошёл избалованный, долго ждать не привык.

Резюмируя, можно назвать «Радар» достойным образчиком современной отечественной телепродукции — качественной, добротной, увлекательной и в меру оригинальной на фоне сплошного потока контента про криминал, полицию и любителей гламурной жизни. Единственный существенный минус, на который сложно закрыть глаза — завершения истории придётся ждать несколько недель, по мере выхода всех эпизодов.

А хочется уже сейчас.

Алексей Абросимов
30 апреля 2026
 
Оценка автора
