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Официально! «Ван-Пис» продлён на второй сезон (видео)

Стриминговый сервис Netflix не стал тянуть с анонсом, потому что спустя две недели после премьеры «Ван-Писа» аудитория уже начинала изнывать от нетерпения в отсутствие новостей. И новости подоспели. Игровая адаптация культовых манги и аниме официально продлена на второй сезон.

Ради этого автор первоисточника Эйитиро Ода даже записал специальное сообщение, адресованное поклонникам сериала. А ещё предупредил, что зрителям придётся набраться терпения — подготовка сценария продолжения займёт немало времени.

Теги
ВидеоВан-Пис
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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