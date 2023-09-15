Официально! «Ван-Пис» продлён на второй сезон (видео)

Стриминговый сервис Netflix не стал тянуть с анонсом, потому что спустя две недели после премьеры «Ван-Писа» аудитория уже начинала изнывать от нетерпения в отсутствие новостей. И новости подоспели. Игровая адаптация культовых манги и аниме официально продлена на второй сезон.

Ради этого автор первоисточника Эйитиро Ода даже записал специальное сообщение, адресованное поклонникам сериала. А ещё предупредил, что зрителям придётся набраться терпения — подготовка сценария продолжения займёт немало времени.