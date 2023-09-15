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Одержимая семейка Кортни Кокс в трейлере второго сезона «Сияющей долины»

Фелпсы продолжают свои попытки наладить жизнь на новом месте, невзирая на все творящиеся ужасы. Кабельный канал Starz опубликовал трейлер второго сезона комедийного хоррора «Сияющая долина» с Кортни Кокс, Грегом Кинниром и Мирой Сорвино. Свежие эпизоды начнут выходить 13 октября.

Второй сезон проекта шоураннеров Шэpoн Xopгaн и Джeффa Acтpoфa расскажет, как семейство пережило дикие события первого сезона, в конце которого одержимая призраком Пэт (Кокс) гонялась за своими родными с топором.

И постер:

Постеры сериала «Сияющая долина»
Теги
ВидеоСияющая долина
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Источник фотографий: Depositphotos

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