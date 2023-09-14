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Премьеру «Мистера и миссис Смит» для бедных перенесли (фото)

Проклятые голливудские забастовки, лишающие зрителей самого дорогого! Из-за не желающих трудиться по старым правилам творцов Amazon Studios перенесла премьеру своего многообещающего боевика «Мистер и миссис Смит» с этого ноября на следующий год.

Знакомьтесь со Смитами — Джоном и Джейн, вынужденно ставшими партнёрами по шпионажу и браку. В пару друг другу их назначило секретное агентство. Каждый эпизод показывает отдельную совместную миссию и отдельный этап в их «семейной» жизни. И когда всё начинает трещать по швам, герои вынуждены бороться за свой союз. Потому что в их браке развод не предусмотрен.

Глoвep тaкжe выcтyпaeт oдним из coздaтeлeй cepиaлa и eгo иcпoлнитeльным пpoдюcepoм. Coaвтopoм и шoypaннepoм чиcлитcя Фpaнчecкa Cлoyн («Фapгo»). B пpоeктe cнялиcь Mиxaэлa Koэл, Пoл Дaнo и Джoн Typтyppo.

Расстроенные зрители могут утешиться свежим подарочком — кадром из сериала:

Кадры из сериала «Мистер и миссис Смит»
Теги
ГалереяМистер и миссис Смит
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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