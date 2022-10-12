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«Мистер и миссиc Смит» уже не те. Свежие фото со съёмок сериала с Дональдом Гловером

Источник: 20th Century

Других мистера и миссис Смит у создателей сериала для вас нет. В Нью-Йорке продолжаются съёмки многосерийного проекта Amazon «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером и Майей Эрскин в главных ролях. Фотоохотники умудрились застать исполнителей заглавных партий в довольно расслабленной обстановке — снимали совершенно точно не экшен сцену, если таковые вообще в сериале предусмотрены.

Промо-арт сериала «Мистер и миссис Смит» Промо-арт сериала «Мистер и миссис Смит» Промо-арт сериала «Мистер и миссис Смит»

Современное переосмысление экшен-комедии рассказывает о супругах, которые в один прекрасный день выясняют, что его вторая половина — суперагент, работающий на конкурирующую фирму. Более того, главные герои получают от начальства приказ о взаимном устранении.

Гловер также выступает одним из создателей сериала и его исполнительным продюсером. Соавтором и шоураннером числится Франческа Слоун («Фарго»). В других ролях задействованы Михаэла Коэл, Пол Дано и Джон Туртурро.

Теги
Мистер и миссис Смит
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