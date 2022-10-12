Гениальные сиротки возвращаются в трейлере второго сезона «Таинственного общества Бенедикта»

Не по годам умные детишки очень скоро окунутся в новое приключение. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер второго сезона «Таинственного общества Бенедикта» по романам Трентона Ли Стюарта. Двухсерийная премьера второго сезона состоится 26 октября.

В центре истории — одарённые сироты, которых нанимает эксцентричный благодетель мистер Бенедикт (Тони Хейл) для участия в таинственной миссии. В первом сезоне детишки отправились в школу-интернат, где им предстояло выполнить важное задание. В продолжении истории главным героям предстоит разрушить коварные планы злобного близнеца мистера Бенедикта.