 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Bibi устроила кровавую баню в духе «Убить Билла» в клипе на песню Animal Farm Девушки из (G)I-DLE обнажились для промо нового альбома Актёры из сериала «Властелин колец: Кольца власти» расползаются по другим фильмам Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии Крис Эванс мог сняться в провальной гей-комедии «Дружки»
СЕРИАЛЫ
103
 
Прямая ссылка на новость:

Гениальные сиротки возвращаются в трейлере второго сезона «Таинственного общества Бенедикта»

Не по годам умные детишки очень скоро окунутся в новое приключение. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер второго сезона «Таинственного общества Бенедикта» по романам Трентона Ли Стюарта. Двухсерийная премьера второго сезона состоится 26 октября.

В центре истории — одарённые сироты, которых нанимает эксцентричный благодетель мистер Бенедикт (Тони Хейл) для участия в таинственной миссии. В первом сезоне детишки отправились в школу-интернат, где им предстояло выполнить важное задание. В продолжении истории главным героям предстоит разрушить коварные планы злобного близнеца мистера Бенедикта.

Теги
ВидеоТаинственное общество Бенедикта
Комментарии

Ещё на эту тему

10Злодейка Эми Адамс и её роскошное декольте на свежих кадрах сказки «Зачарованная 2» 10Марк Руффло и Татьяна Маслани пробуются на роль лягушки в «Женщине-Халке» (видео)

Тоже интересно

19Марго Робби счастлива, что Харли Квинн наконец-то сыграет кто-то другой 5Переполох с мутантами: новый мультфильм про Черепашек-ниндзя представил первый арт с официальным названием 4Скажите «чиз» и посмотрите финальный трейлер ужастика «Улыбка» 6Шерлок Холмс и его сестра на свежих промо «Энолы Холмс 2» 1Военный концепт альбома: группа Dreamcatcher объявила дату возвращения

Далее на КГ

0
Премьерный трейлер Kamiwaza: Way of the Thief
 0
Премьерный трейлер Asterigos: Curse Of The Stars
 0
Не пропустите бесплатный концерт BTS в Пусане 15 октября!
 0
Иэн и Поппи работают над новой игрой в свежем трейлере «Мифического квеста»
 3
Первый взгляд на геймплей Need for Speed Unbound
 5
Чаки отдыхает! Трейлер ужастика с куклой-убийцей «МЕГАН» от продюсера Джеймса Вана
 0
«Андор» — 1x04–05
 2
В октябре возобновится сериализация манги «Охотник × Охотник»
 0
Бывшие участницы IZ*ONE собрались устроить шабаш на музыкальных шоу
 11
Огонь! Новая Рыжая Соня на первом промо-фото фэнтези-боевика
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 536: «Блондинка», «Мобилизация Борна» и анонс «Дэдпула 3»
 
 
1Телеовощи – 465: Какой-то неправильный Сорвиголова
 
7Ноль кадров в секунду – 442: Волк и одна штанина
 
3ЕВА – 497: Юная гандамщица Утена
 
 
1Телеовощи – 464: Пережившие школу
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 535: «Быстрее пули», «Легенды Мортал Комбат: Снежная слепота»
 
0Ноль кадров в секунду – 441: Что ж ты Шрайер сдал назад
 
 
4ЕВА – 496: У вас сюжетка
 
3Телеовощи – 463: Позиция «Обратный Гай Ричи»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru