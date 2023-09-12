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Со страниц в кадр — как создавались главные локации «Ван-Писа»

Обсуждения одного из самых успешных сериалов этого года не стихают, а для поддержания их на должном уровне стриминговый сервис Netflix вовсю публикует свежие сопроводительные материалы. В сети появился очередной ролик о создании приключенческой комедии «Ван-Пис» по культовой манге и аниме.

Шоураннер Стивен Маеда, художник-постановщик Ричард Бриджлэд и исполнители главных ролей делятся интересной информацией и впечатлениями от главных локаций первого сезона.

Премьера сериала состоялась 31 августа, и все в ожидании новостей о продлении.

Теги
ВидеоВан-Пис
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