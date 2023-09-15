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СЕРИАЛЫ
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Радужные пираты снова вместе в трейлере второго сезона комедии«Наш флаг означает смерть»

Их разлука не продлилась долго, ведь ничто не властно над силой любви. Потоковый сервис Max выкатил задорный трейлер второго сезона пиратской комедии «Наш флаг означает смерть» с Тайкой Вайтити и Рисом Дарби в ролях главных влюблённых. Продолжение радужных приключений стартует 5 октября.

Сериал представляет собой крайне своеобразный и вольный пересказ странствий Cтидa Бoнeтa (Дapби) — ycтaвшeгo oт бoгaтoй жизни apиcтoкpaтa, пoдaвшeгocя в пиpaты и полюбившего (взаимно) знaмeнитoгo кaпитaнa Чёpнyю Бopoдy (Baйтити).

И постер:

Постеры сериала «Наш флаг означает смерть»
Теги
ВидеоНаш флаг означает смерть
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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