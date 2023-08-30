Увлекательный мир радужных пиратов готов снова распахнуть зрителям свои объятия уже этой осенью. Стриминговый сервис Max опубликовал тизер второго сезона комедии «Наш флаг означает смерть», где голубки в исполнении Риса Дарби и Тайки Вайтити каждый по-своему переживают разлуку. Премьера продолжения состоится 5 октября.

B юмористическо-лирических приключениях, шоураннером которых выступает Дэвид Дженкинс («Земляне»), также участвуют Лecли Джoнc, Haт Фaкcoн, Kpиcтиaн Hэpн, Caмcoн Kaйo, Popи Kинниp, Koн O’Hил, Юэн Бpeмнep, Дэвид Фэйн, Джoэл Фpaй, Фpeд Apимceн и Haтaн Фoyд.