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Капитан Голубая Борода и Стид Бонет тоскуют в разлуке — вышел тизер второго сезона комедии «Наш флаг означает смерть»

Увлекательный мир радужных пиратов готов снова распахнуть зрителям свои объятия уже этой осенью. Стриминговый сервис Max опубликовал тизер второго сезона комедии «Наш флаг означает смерть», где голубки в исполнении Риса Дарби и Тайки Вайтити каждый по-своему переживают разлуку. Премьера продолжения состоится 5 октября.

B юмористическо-лирических приключениях, шоураннером которых выступает Дэвид Дженкинс («Земляне»), также участвуют Лecли Джoнc, Haт Фaкcoн, Kpиcтиaн Hэpн, Caмcoн Kaйo, Popи Kинниp, Koн O’Hил, Юэн Бpeмнep, Дэвид Фэйн, Джoэл Фpaй, Фpeд Apимceн и Haтaн Фoyд.

Теги
ВидеоНаш флаг означает смерть
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