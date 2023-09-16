Кэти Макграт в маске и мужики в костюмах на свежих кадрах приквела «Джона Уика»

Все, кто смотрел «Мерлина» и не признал скрывающуюся под маской женщину в промо-роликах «Отеля „Континенталь“», будут рады узнать, что таинственную злодейку играет Кэти Макграт. Актриса в образе, а также Бен Робсон, Колин Вуделл и Aйoмидe Aдeгyн засветились в подборке свежих кадров из трёхсерийного приквела «Джона Уика». Эксклюзивом поделился портал Entertainment Weekly.

Полуторачасовая премьера криминального экшен-триллера о насильственной смене власти в титульном отеле состоится 22 сентября на стриминговом сервисе Peacock.