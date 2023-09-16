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Кэти Макграт в маске и мужики в костюмах на свежих кадрах приквела «Джона Уика»

Все, кто смотрел «Мерлина» и не признал скрывающуюся под маской женщину в промо-роликах «Отеля „Континенталь“», будут рады узнать, что таинственную злодейку играет Кэти Макграт. Актриса в образе, а также Бен Робсон, Колин Вуделл и Aйoмидe Aдeгyн засветились в подборке свежих кадров из трёхсерийного приквела «Джона Уика». Эксклюзивом поделился портал Entertainment Weekly.

Полуторачасовая премьера криминального экшен-триллера о насильственной смене власти в титульном отеле состоится 22 сентября на стриминговом сервисе Peacock.

Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“» Кадры из сериала «Отель „Континенталь“»
Теги
ГалереяОтель „Континенталь“
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Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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