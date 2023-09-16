«Мажор» с Прилучным получит пятый сезон и третий фильм

Зачем останавливаться, когда можно не останавливаться? В ходе вчерашней масштабной презентации своих будущих проектов «Плюс Студия» сообщила очень важные новости для тех, кто до сих пор продолжает получать удовольствие от просмотра «Мажора» с Павлом Прилучным в титульном роли.

Итак, анонс. На четырёх сезонах и двух полнометражных продолжениях решили не останавливаться. Студия уже запустила в разработку пятый сезон истории о личной и профессиональной жизни Игоря Соколовского, а в планах ещё и съёмки очередного — третьего — полнометражного фильма.

О том, кто вернётся в свежих эпизодах, кроме Прилучного, пока не сообщалось. За пятый сезон отвечает шоураннер Максим Полинский.