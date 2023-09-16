Мария Машкова и Юэль Киннаман отправились в полёт на свежих кадрах космодрамы «Для всего человечества»

В альтернативной реальности Советы и США вместе летят на Марс. Неужто победила дружба? Портал Entertainment Weekly презентовал подборку эксклюзивных кадров из четвёртого — заключительного — сезона космической драмы «Для всего человечества» с ненатурально постаревшим Юэлем Киннаманом.

К слову, на свежих кадрах засветились новички проекта — Мария Машкова (играет советскую космонавтку Светлану) и Тоби Кеббелл, которому досталась роль бывшего рабочего-нефтяника, решившего попытать счастья в новой космической программе «Гелиос».