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СЕРИАЛЫ
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Мария Машкова и Юэль Киннаман отправились в полёт на свежих кадрах космодрамы «Для всего человечества»

В альтернативной реальности Советы и США вместе летят на Марс. Неужто победила дружба? Портал Entertainment Weekly презентовал подборку эксклюзивных кадров из четвёртого — заключительного — сезона космической драмы «Для всего человечества» с ненатурально постаревшим Юэлем Киннаманом.

К слову, на свежих кадрах засветились новички проекта — Мария Машкова (играет советскую космонавтку Светлану) и Тоби Кеббелл, которому досталась роль бывшего рабочего-нефтяника, решившего попытать счастья в новой космической программе «Гелиос».

Кадры из сериала «Для всего человечества» Кадры из сериала «Для всего человечества» Кадры из сериала «Для всего человечества» Кадры из сериала «Для всего человечества»
Теги
ГалереяДля всего человечества
Комментарии (3)

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Кей-поп
Новости
Комиксы
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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